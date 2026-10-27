¡Fiesta en las canchas! Más de 300 tenistas participaron en el Torneo de la Academia Yataco

El tenis peruano vivió una jornada diferente y llena de entusiasmo con la realización del 5.º Torneo de Halloween de la Academia Yataco Tenis Training, competencia que reunió a más de 300 participantes de diversas categorías en las instalaciones de la Federación Peruana de Tenis. Los campeones y protagonistas de las diferentes modalidades recibieron como reconocimiento los trofeos de Sport Sure.

La competencia no solo permitió a los jóvenes y adultos medir su nivel dentro de la cancha, sino que también se convirtió en una nueva oportunidad para impulsar la formación de las futuras promesas del tenis nacional. José Yataco, Head Pro de la Academia Yataco Tenis Training, destacó el entusiasmo mostrado por los participantes y el crecimiento deportivo que vienen experimentando.

“Ignacio Buse no salió de aquí, pero formó parte en algún momento de esta academia. Y hoy todos lo ven como un ejemplo a seguir, por eso hay que seguir trabajando en la búsqueda de nuevos talentos”, señaló Yataco, quien resaltó la importancia de continuar generando espacios competitivos para los jóvenes que sueñan con llegar al alto nivel.

En esa misma línea, Ryan Sifuentes, coordinador de la Academia Yataco Tenis Training, explicó que muchos de los jugadores de entre 14 y 16 años ya tienen objetivos que van más allá de la competencia local: representar al Perú y buscar oportunidades académicas y deportivas en el extranjero. “Ben Shelton es un ejemplo vivo de que en las universidades también se gestan buenos tenistas que llegan al profesionalismo”, afirmó.

Para Yataco y Sifuentes, el camino hacia el éxito en el tenis exige mucho más que talento. La disciplina, la preparación física y el respaldo permanente de los padres de familia son elementos fundamentales en el desarrollo de un deportista. Bajo esa premisa, la academia continúa apostando por una formación integral que permita a sus alumnos crecer dentro y fuera de la cancha.

Entre los resultados destacados del certamen, Carla Rojas se impuso a Stefany Silva en la categoría Intermedio Damas y alzó el trofeo Sport Sure de campeona, mientras que en Básico Damas Romina de la Cruz derrotó a Laura López. En la rama masculina, Roger Álvarez superó a Luther Sucre, completando una jornada que combinó competencia, entusiasmo y formación deportiva.

El Torneo de Halloween de la Academia Yataco volvió a demostrar así que el tenis también puede ser una fiesta. Con más de 300 participantes, nuevos talentos dando sus primeros pasos y una academia enfocada en formar a la próxima generación, la celebración dejó algo más que trofeos: ganas de seguir creciendo y competir por nuevos objetivos.