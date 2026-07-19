Fiestas Patrias: cinco destinos cerca de Lima y cuándo salir para evitar el tráfico

. Según el más reciente informe del TomTom Traffic Index, Lima es la ciudad con mayor congestión vehicular del mundo, con conductores que pierden cerca de 188 horas al año en el tráfico. Esta situación se intensifica durante las horas punta —entre las 6:00 y las 9:00 a. m., y de 6:00 a 8:00 p. m.—, especialmente durante el feriado largo por Fiestas Patrias, cuando miles de limeños salen de la ciudad al mismo tiempo.

“Durante Fiestas Patrias es normal que muchas personas salgan de Lima casi a la misma hora, lo que genera una mayor congestión en las principales vías de salida de la ciudad. Planificar el viaje con anticipación y revisar el estado del tránsito en tiempo real permite elegir un mejor momento para salir y empezar el feriado de una forma mucho más tranquila”, señaló Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú.

Con ello en mente, Yango Ride comparte cinco destinos cercanos a Lima y el mejor momento para salir hacia cada uno de ellos y evitar la mayor congestión:

Barranco (30 minutos). El distrito más bohemio de Lima, ideal para recorrer sus murales, el Puente de los Suspiros, galerías de arte y el malecón con vista al mar. Una excelente alternativa para una salida cultural sin salir de la ciudad. Lo recomendable es llegar temprano por la mañana, antes de que la afluencia de visitantes aumente al mediodía.

Pachacámac (45 minutos). El santuario arqueológico más importante de la costa central, perfecto para quienes disfrutan de la historia y las actividades al aire libre. Se accede por la Panamericana Sur. Salir antes de las 9:00 a. m. permite evitar la congestión que suele formarse en la salida sur de la ciudad durante el feriado.

Cieneguilla (1 hora). El clásico refugio campestre de los limeños, ideal para hacer caminatas, paseos a caballo, disfrutar de restaurantes al aire libre y del buen clima. Su cercanía ofrece flexibilidad, aunque se recomienda evitar salir el sábado por la mañana, cuando el flujo vehicular hacia la zona alcanza su punto más alto.

Chosica (1 hora). Conocida como la “Villa del Sol” por su clima cálido, es un destino perfecto para pasar el día, hacer parrillas o disfrutar de caminatas. Salir temprano por la Carretera Central ayuda a evitar el cuello de botella que suele formarse durante las primeras horas de la mañana.

Playas del sur (1 hora). Destinos como Punta Hermosa y San Bartolo son ideales para disfrutar de un día de playa sin alejarse demasiado de Lima. Se accede por la Panamericana Sur. Salir muy temprano o después del mediodía permite evitar los momentos de mayor congestión hacia el sur.

“Los datos de movilidad nos permiten entender mejor cómo se desplazan las personas durante los feriados de alta demanda. Identificar los patrones de tráfico y las horas de mayor flujo ayuda a que los viajeros tomen decisiones más informadas incluso antes de salir de casa. Una vez concluido el feriado, en Yango también podremos analizar estas tendencias y compartir información sobre cómo evolucionó la movilidad durante Fiestas Patrias”, agregó Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú.

Elegir el destino adecuado, pero sobre todo el momento indicado para salir y la mejor ruta para llegar, puede convertir una escapada de feriado en una experiencia mucho más relajante y placentera.