Fiestas Patrias: la prevención vuelve a ser clave ante el aumento de viajes por carretera

Con la llegada de Fiestas Patrias, miles de familias peruanas se preparan para recorrer las carreteras del país rumbo a distintos destinos turísticos, ciudades del interior o reuniones familiares. Solo durante el feriado por la independencia nacional del año pasado, más de 1,58 millones de pasajeros se movilizaron por la Red Vial Nacional, una cifra que evidencia el intenso movimiento de personas y el incremento de desplazamientos por carretera que caracteriza esta temporada.

En este contexto, la seguridad del viaje comienza mucho antes de cargar el equipaje. El estado del vehículo y una adecuada planificación del recorrido pueden marcar la diferencia para prevenir contratiempos, especialmente si se considera que, entre enero y mayo de 2025, el país registró 36.199 siniestros de tránsito, con 1.215 personas fallecidas y 22.846 lesionadas, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que advierte que los riesgos suelen incrementarse durante los periodos de alta movilidad.

Bajo el concepto “Tecnología que acompaña cada ruta”, Motul, marca especializada en lubricantes de alto desempeño para vehículos y motocicletas, promueve una cultura de prevención como parte de una movilidad más segura durante el feriado largo.

“En temporadas de alta movilidad solemos concentrarnos en el destino, cuando la preparación del vehículo, ya sea un automóvil o una motocicleta, es uno de los factores que más influye en la seguridad durante el recorrido. El mantenimiento preventivo no solo ayuda a preservar su desempeño y prolongar la vida útil de sus componentes, sino que también reduce riesgos y permite afrontar el recorrido con mayor confianza. Promover una cultura de prevención beneficia no solo a los conductores, sino también a todos quienes comparten la vía”, señaló Mariela Guerra, gerente de Marketing de Grupo Socopur.

Seis revisiones que conviene realizar antes de salir a la carretera

Como parte de una adecuada preparación del viaje, Mariela Guerra señala que una revisión preventiva del vehículo debe contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

Estado y presión de los neumáticos, incluyendo la llanta de repuesto.

Funcionamiento de los frenos y del sistema de iluminación.

Nivel de aceite del motor, refrigerante, líquido de frenos y demás fluidos esenciales.

Estado de la batería y correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas.

Documentación vigente del vehículo y kit básico de emergencia.

Ruta planificada, condiciones climáticas y puntos de descanso durante el trayecto.

Además de estas verificaciones, el mantenimiento preventivo también contempla el cuidado del motor. Utilizar un lubricante adecuado y respetar los intervalos de cambio recomendados por el fabricante contribuye a proteger sus componentes frente al desgaste, mantener un desempeño eficiente y responder mejor a las exigencias de recorridos prolongados, especialmente en rutas de altura, caminos de alta exigencia o escenarios con cambios importantes de temperatura.

Sin embargo, el estado del vehículo representa solo una parte de la ecuación. La seguridad también depende del comportamiento del conductor. Respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente, evitar el uso del teléfono móvil mientras se conduce y realizar pausas periódicas en trayectos largos son prácticas que disminuyen el riesgo de incidentes y favorecen un viaje más seguro para todos los ocupantes.

“En el automovilismo aprendemos que las carreras se empiezan a ganar antes de la largada. En la carretera ocurre exactamente lo mismo: conocer la ruta, revisar el vehículo y mantener la concentración durante todo el viaje permite anticiparse a los imprevistos y disfrutar cada kilómetro con mayor seguridad. La prevención siempre será el mejor copiloto de cualquier conductor”, comentó Nicolás Fuchs, piloto peruano y embajador de Motul.

En temporadas de alta movilidad como Fiestas Patrias, la prevención sigue siendo la mejor aliada de quienes salen a la carretera. Revisar el vehículo, planificar la ruta y adoptar una conducción responsable no solo ayuda a reducir riesgos, sino que convierte el mantenimiento preventivo en la primera decisión para llegar seguros al destino.