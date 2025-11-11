Adidas Kids 2025 | Impactando Vidas
El Programa Social Impactando Vidas, liderado por la deportista olímpica Mónica Liyau (Seúl 1988), celebrará el próximo viernes 14 de noviembre la finalísima de su I Torneo de Fútbol Impactando Vidas – Adidas Kids 2025, una competencia que impulsa el desarrollo integral de niños y niñas a través del deporte.

Desde 2016, Impactando Vidas trabaja en colegios públicos del país fortaleciendo habilidades físicas, cognitivas y socioemocionales mediante el tenis de mesa y desde el 2024, también con el fútbol. El programa está alineado a los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género, Reducción de Desigualdades y Alianzas Estratégicas.

Un torneo que crece en todo el país

Durante el año escolar 2025, el programa desplegó su iniciativa de masificación del fútbol con torneos en siete ligas: Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, Cañete, Mala, Pisco y Ayacucho.

Participaron más de 1,750 estudiantes, junto a 3,900 docentes, directores y padres de familia, representando a 75 instituciones educativas públicas. En total, se disputaron 446 partidos en las categorías Calichín Sub-9 e Infantil Sub-11.

Los equipos campeones de cada liga disputarán los cuartos de final, semifinales y final este viernes 14 de noviembre, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., en el estadio de la I.E. Emblemática Melitón Carvajal (Av. Prolongación Iquitos 2139, Lince).

Activaciones, show y premios

Durante la jornada se realizarán activaciones de Adidas para los participantes y público asistente, con la presencia de figuras destacadas del fútbol peruano. También se entregarán premios como balones oficiales del Mundial 2026 “Trionda”, canilleras, camisetas y más.

Como antesala a los partidos finales, se presentará el show Vibra Perú, a cargo del cantante y productor musical Jean Paul Strauss y su elenco de bailarines.

Un premio inolvidable: experiencia deportiva en Argentina

Los equipos campeones de ambas categorías ganarán un viaje a Argentina en febrero de 2026, donde vivirán una experiencia deportiva y educativa con clubes como River Plate, Vélez Sarsfield, Chacarita Juniors, Newbery, Hebraica, Hacoaj, GEBA, entre otros.

Además, se otorgarán distinciones individuales: Balón de Oro, Bota de Oro, Guante de Oro y Mejor DT en las categorías Sub-9 y Sub-11.

La ceremonia de clausura contará con la presencia de autoridades educativas, representantes de entidades aliadas, figuras deportivas, el director de Impactando Vidas Fútbol, Christopher Kano, y la presidenta del programa, Mónica Liyau.

