Tras cuatro temporadas consecutivas en el país, la quinta edición —que tradicionalmente se desarrollaba en formato liga— no pudo realizarse bajo ese esquema. Ahora, la producción del evento en Perú queda a cargo de La Marka, que asume el reto de relanzar la competencia con una propuesta renovada y un enfoque distinto para la escena nacional.

El evento se realizará el próximo 29 de marzo en el Centro de Convenciones Festiva, en el Centro de Lima, y reunirá a 24 competidores en una jornada decisiva.

FMS Perú inicia una nueva etapa con un torneo clasificatorio especial que definirá al representante peruano para la Final Internacional 2026.

Un torneo que reúne trayectoria y nueva sangre

El clasificatorio contará con:

MCs que han formado parte de temporadas anteriores de FMS.

Freestylers con presencia en torneos nacionales e internacionales.

Nuevos talentos destacados de la escena peruana.

Representantes clasificados desde plazas emblemáticas de Lima.

De los 24 participantes, 16 serán invitados principales y 8 completarán el cuadro mediante invitaciones estratégicas y clasificaciones desde plazas reconocidas.

El torneo se desarrollará bajo un formato eliminatorio que combinará una primera ronda entre los invitados principales, una instancia de repechaje y una fase final directa hasta coronar al campeón.

Más que un título: un cupo histórico

El ganador no solo se consagrará campeón del torneo, sino que obtendrá el cupo para representar al Perú en la Final Internacional 2026, que se celebrará en Ciudad Juárez, México, ante un aforo superior a las 35.000 personas.

Una oportunidad única para llevar la bandera peruana al escenario más grande del freestyle mundial.

Un punto de inflexión para la escena

Esta edición busca marcar un antes y un después en el freestyle peruano. Con una producción renovada, una experiencia en vivo de alto nivel y una visión fresca a cargo de La Marka, el evento apunta a consolidar una nueva etapa para la cultura en el país.

El torneo contará con público presencial y será transmitido vía streaming.