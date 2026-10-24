Un enfrentamiento de pronóstico reservado. Este sábado 24 de octubre, Rays vs. Brewers se enfrentan por el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en American Family Field, Milwaukee, desde las 18:00 horas (México) y 17:00 horas (PT). Ambas franquicias tienen la obligación de ganar para llegar al partido en Tropicana Field con la motivación al máximo. La señal de FOX One transmitirá el partido para todos sus suscriptores. A continuación, te detallamos cómo conectarte a la plataforma de streaming desde el dispositivo móvil de tu preferencia.

¿Dónde ver FOX EN VIVO, Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026?

Si tienes televisión de paga con izzi o SKY, puedes localizar las señales FOX y FOX+ en los siguientes canales. La numeración fue anunciada para ambos operadores a partir del 31 de agosto de 2026.

Operador FOX FOX+ izzi 502 540 SKY 1551 HD 1565 HD

Estos números corresponden a las señales de televisión, no a una numeración universal de FOX One. Revisa la guía de tu operador para confirmar si el partido está programado.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One es una plataforma de contenidos deportivos y entretenimiento que reúne transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Su oferta puede incluir fútbol nacional e internacional, automovilismo, boxeo y deportes estadounidenses, entre otras competiciones.

Entre los torneos asociados a la programación de FOX figuran la Liga MX, la Liga MX Femenil, la CONCACAF Champions Cup, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Bundesliga y distintas competiciones de motor y béisbol.

La disponibilidad de cada competición y partido está sujeta a los derechos vigentes, la región y las condiciones del servicio contratado. Por ello, conviene comprobar qué encuentros están incluidos antes de elegir una plataforma.