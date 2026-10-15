Continúa la sorpresiva Serie de Campeonato de la Liga Nacional y este puede ser el juego definitivo. Este jueves 15 de octubre, no te pierdas la transmisión de Dodgers vs. Brewers por el Juego 4, que se transmitirá a través de la señal de FOX One EN VIVO desde México, a partir de las 18:00 horas CDMX . Por ahora, la serie va 3-0 a favor de los Brewers, en un resultado que nadie esperaba en este arranque.

¿Quieres ver el duelo entre Brewers y Dodgers en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La audiencia mexicana puede consultar la transmisión a través de FOX One y FOX+, servicios señalados entre las opciones para seguir el encuentro en México. FOX One permite acceder a su programación deportiva mediante su página web y aplicaciones para dispositivos compatibles. La disponibilidad concreta del partido debe comprobarse en la guía de programación de cada plataforma.

LOS ANGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/10/2026.- Cobertura oficial de MLB TV EN VIVO ONLINE para ver el juego 4 de Brewers vs. Dodgers hoy por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 en el Dodger Stadium de Los Angeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON LOGOS DE MLB

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por Juego 4 de los MLB Playoffs 2026?

El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este jueves 15 de octubre. La serie enfrenta a Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias, y a Los Ángeles, que terminó con 100 triunfos y busca conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.

consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación. FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.

verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming. MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 4 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

¿Cómo ver Juego 4, Brewers vs. Dodgers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB. Selecciona el partido entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

El Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

Horario, TV y dónde ver Brewers vs. Dodgers por Juego 4 de los playoffs de la MLB 2026 en México

Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.

Major League Baseball (MLB) 2026. Instancia: Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers.

Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers. Fecha: Jueves, 15 de octubre de 2026.

Jueves, 15 de octubre de 2026. Horario: 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.

18:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Dodger Stadium, Los Angeles, California.

Dodger Stadium, Los Angeles, California. Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.

consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro. Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.