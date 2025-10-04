Este sábado 4 de octubre, mira el evento UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, por el título de la categoría de peso semipesado. (Fotos: @UFC / Composición Depor)
Este sábado 4 de octubre es la esperada revancha del año. Mira el evento UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, donde el peleador ruso defenderá la corona que obtuvo ante el brasileño el pasado mes de marzo, en el UFC 313, cuando se hizo con el cinturón de la categoría de peso semipesado, en una lucha que en aquella oportunidad fue de absoluto dominio del ruso. La transmisión en México estará a cargo de Fox Sports Premium y la cartelera estelar iniciará a partir de las 8:00 p.m. Tiempo CDMX.

