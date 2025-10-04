Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
FOX Sports Premium EN VIVO - dónde ver pelea UFC 320 Anklaev vs. Pereira 2 por TV y Prime Video Online en México
Este sábado 4 de octubre es la esperada revancha del año. Mira el evento UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, donde el peleador ruso defenderá la corona que obtuvo ante el brasileño el pasado mes de marzo, en el UFC 313, cuando se hizo con el cinturón de la categoría de peso semipesado, en una lucha que en aquella oportunidad fue de absoluto dominio del ruso. La transmisión en México estará a cargo de Fox Sports Premium y la cartelera estelar iniciará a partir de las 8:00 p.m. Tiempo CDMX.
UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 EN VIVO vía Fox Sports Premium | Transmisión de la pelea desde México. (Video: @UFC) SOBRE EL AUTOR
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.