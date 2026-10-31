Desde The Venue, en Riad, Arabia Saudita, este sábado 31 de octubre se llevará a cabo la pelea entre Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO y EN DIRECTO, por el campeonato mundial de peso supermediano del CMB. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, la pelea estelar está prevista para las 3:00 p.m.; en México comenzará aproximadamente a las 2:00 p.m.; en Argentina, Uruguay y Chile a las 5:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En México se podrá ver gratis por Azteca Deportes y Box Azteca 7, mientras que a nivel internacional estará disponible mediante DAZN. En Latinoamérica también podrá seguirse por Disney Plus Premium, a través de ESPN. Ojo, revisa la disponibilidad de cada señal según tu territorio.
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