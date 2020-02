Gladys Tejeda aseguró este domingo un boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La peruana tuvo una auspiciosa presentación y alcanzó la marca mínima en la Zurich Maratón de Sevilla e inscribió su nombre en la siguiente edición de la cita olímpica.

La atleta registró un tiempo de 2 horas 27 minutos y 8 segundos, con lo que superó el tiempo mínimo que solicita la World Athletics -órgano de gobierno de atletismo a nivel mundial-, de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos.

Gladys Tejeda, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, terminó en el sexto puesto de la clasificación general de la Zurich Maratón de Sevilla en la categoría femenina absoluta.

Asimismo, el tiempo conseguido por Gladys Tejeda hizo que se acerque al registro del récord sudamericano, precisamente de la también peruana Inés Melchor (2 horas, 26 minutos y 13 segundos, establecido en el 2014.

“Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo”, aseguró Tejeda, previo a la competencia.

Y los campeones son...

El etíope Mekuant Ayenew y la ugandesa Juliet Chekwel han ganado este domingo la 36ª edición del Zurich Maratón de Sevilla con unos tiempos respectivos de 2h 04:46, mejor marca mundial del año, y 2h23:14, ambas por debajo de los récords de la prueba establecidos el año pasado.

La remodelación del circuito, que no transcurrió tanto por el casco histórico de Sevilla para evitar los toboganes, allanó el recorrido para facilitar una lluvia de marcas meritorias y las mínimas olímpicas de los campeones de España, Javi Guerra y Marta Galimany, respectivos décimo y undécima de su categoría.