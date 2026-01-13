El peruano (214° ATP) vs. (157°ATP) se ven las caras por la segunda ronda del (clasificación). Según la programación, el partido está pactado para las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del martes 13 de enero del 2026. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus Premium. Sigue todos los detalles e incidencias de este partido aquí.

Previa Gonzalo Bueno vs. Pierre-Hugues Herbert. (Video: AO)

