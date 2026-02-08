Llegó el gran día, hoy se realizará una nueva edición del Super Bowl 2026. Este domingo 8 de febrero, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi, pero el atractivo principal será el Show del medio tiempo con la apertura de Green Day y Bad Bunny como artista principal. Si deseas ver este duelo de grandes, el espectaculo comienza a las 6:30 p.m. para Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Argentina y Chile se llevará a cabor desde las 8:30 p.m. Es importante recalcar que no te recomendamos ver este evento por señales piratas como Fútbol Libre TV por tener alto riesgo. Además, este evento lo podrás ver por las señales de ESPN y Disney Plus en todo el territorio de Sudamérica. Mientras que en México se verá por Canal 5 y Fox Sports. Por último en España lo transmiten DAZN y Movistar LaLiga. Además, podrás seguir todas las incidencias por la web de Depor.
