GWM y RallyMobil Perú pusieron a prueba la emoción y el desempeño en el “Premio Ciudad de Arequipa”

GWM, representada en el Perú por Inchcape -grupo automotriz líder a nivel mundial-, fue parte del RallyMobil Premio Ciudad de Arequipa, realizado del 7 al 9 de agosto, como patrocinador oficial del campeonato. Durante esta fecha, la marca estuvo presente con una flota de seis vehículos de sus submarcas Tank, Poer y Haval, que brindaron soporte a las labores de logística y seguridad, además de generar una experiencia cercana con los aficionados, mostrando las capacidades de sus vehículos en un escenario de alta exigencia.

GWM refuerza su vínculo con el deporte motor peruano

La fecha del RallyMobil en Arequipa tuvo una característica especial: a diferencia de la edición anterior, la competencia se desarrolló completamente sobre asfalto, con un recorrido total de 236.60 kilómetros que puso a prueba la preparación de pilotos y equipos participantes.

La jornada inició el viernes 7 de agosto con la partida simbólica en la Plaza Mayta Cápac, en el distrito de Miraflores, para luego trasladar los vehículos hasta el Parque Cerrado ubicado en la zona de El Toril, Yarabamba. Durante el sábado 8 y domingo 9, los competidores enfrentaron los distintos tramos de una fecha que reunió a los principales exponentes del automovilismo nacional.

Tank 500 lideró la presencia de GWM en la competencia

Como parte de su participación en esta fecha, el Tank 500 tuvo un rol destacado como pace car oficial del RallyMobil Premio Ciudad de Arequipa, acompañando el desarrollo de la competencia y demostrando atributos como potencia, tecnología, confort y capacidad off-road para enfrentar diferentes terrenos.

Asimismo, la presencia de las submarcas Poer y Haval permitió mostrar la amplitud del portafolio de GWM. Mientras Poer representa una propuesta enfocada en potencia y versatilidad a través de sus pickups, Haval combina tecnología, seguridad y diseño en el segmento SUV, respondiendo a las distintas necesidades de los conductores.

Una experiencia que conectó a GWM con los aficionados del sur

“El RallyMobil es un escenario que conecta naturalmente con GWM y con atributos que forman parte de nuestra marca, como el desempeño, la potencia y la capacidad para enfrentar distintos caminos. Nuestra presencia en Arequipa nos permitió acercarnos al público del sur del país a través de una experiencia de marca diferente, con el Tank 500 como pace car oficial y una flota de vehículos apoyando la competencia. Así, seguimos fortaleciendo nuestra conexión con el público y mostrando las capacidades de nuestro portafolio en escenarios reales”, señaló Francisco Accinelli, Brand Manager de GWM Perú.

En el plano deportivo, el Premio Ciudad de Arequipa tuvo como ganador a Eduardo Castro Yangali, quien se impuso en esta fecha del campeonato tras completar el recorrido con un tiempo de 1h08m32s.

Con su participación como patrocinador oficial del RallyMobil Perú, GWM continúa fortaleciendo su vínculo con el deporte motor nacional y generando espacios para conectar con los consumidores a través de experiencias asociadas al desempeño, la tecnología y la aventura.