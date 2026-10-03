De un lado, Natalia Silva y del otro, Wang Cong, dos estilos diferentes de combate que estarán cara a cara en el UFC 332: Silva vs. Wang por el cinturón de peso mosca que está vacante ante la lesión de Valentina Shevchenko, quien no pudo ejercer la defensa titular. No te pierdas la transmisión de HBO Max vía Eurosport desde España, para ver el UFC 332: Silva vs. Wang en directo y aquí te dejo con los detalles de los canales para seguir el combate.
¿Cómo ver la pelea en MAX?
Para ver el UFC 332: Silva vs. Wang a través de MAX, solo debes seguir estos pasos:
- Suscribirte a MAX: Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte directamente desde la web oficial o a través de la app.
- Acceder al canal Eurosport: Dentro de la plataforma, navega hacia la sección de deportes y selecciona Eurosport.
- Ver el evento en vivo: El día de la pelea, conéctate en el horario programado para tu país y disfruta del evento sin interrupciones.
Los horarios pueden variar ligeramente según actualizaciones oficiales de la UFC o ajustes en la programación de Eurosport. Revisa MAX antes del evento.
¿Qué ofrece MAX para ver UFC 332: Silva vs. Wang?
La plataforma MAX ha venido consolidándose como una opción integral para los aficionados al deporte y el entretenimiento. Con acuerdos exclusivos con Eurosport, MAX permite a sus usuarios ver en vivo grandes eventos deportivos, incluyendo la UFC, desde la comodidad de su hogar o en movimiento.
La transmisión de la UFC 332: Silva vs. Wang estará disponible en vivo y en alta definición a través del canal Eurosport en MAX. Esto incluye la cartelera principal, donde el combate entre Topuria y Oliveira será el plato fuerte de la noche.
Recomendaciones para una mejor experiencia
- Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps para HD).
- Verificar que tu dispositivo sea compatible con la app de MAX.
- Usar auriculares o sistema de sonido para una experiencia inmersiva.
Hora, TV y dónde ver UFC 332: Silva vs. Wang EN VIVO
- Evento: UFC 332: Silva vs. Wang
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Hora de la pelea de Silva vs. Wang: 5:50 a.m. de España
- Canal: HBO Max y Eurosport
- Lugar: Delta Center de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos