El cinturón de peso pesado de la UFC puede tener a un nuevo rey. Este sábado 14 de noviembre, no te pierdas la transmisión del UFC 334: Gane vs. Hokit, a través de la señal de HBO Max en directo desde España, que iniciará a las 23:00 hora peninsular . El título vacante de Tom Aspinall tendrá a un nuevo campeón y lo conoceremos desde el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

¿Dónde ver HBO Max EN DIRECTO para UFC 334: Gane vs. Hokit?

Los aficionados españoles podrán seguir UFC 334 en HBO Max, que ofrecerá la velada en directo con la cobertura deportiva de Eurosport. La emisión incluirá los combates preliminares y la cartelera principal, encabezada por la defensa del cinturón de peso pluma de Gane frente a Hokit.

La transmisión estará disponible online desde la aplicación de HBO Max y su página web. Es necesario contar con una suscripción que incluya los contenidos deportivos correspondientes para acceder a la señal en directo.

La cobertura anunciada incluye:

La pelea por el título de peso pesado entre Ciryl Gane vs. Josh Hokit.

El enfrentamiento por el campeonato de peso gallo femenino entre Kayla Harrison vs. Amanda Nunes.

La cartelera principal de UFC 334.

Los combates preliminares incluidos en la programación de HBO Max y Eurosport.

Acceso a la transmisión desde dispositivos compatibles.

Las primeras preliminares comenzarán a las 23:00, hora peninsular española. Para comprobar si esa parte de la programación está disponible dentro de la suscripción contratada, conviene revisar la ficha del evento en HBO Max y la programación de UFC Fight Pass.

¿Qué es el complemento Deportes de HBO Max?

El complemento Deportes amplía la oferta de HBO Max con competiciones y señales deportivas de Eurosport. En España, permite acceder a eventos en directo de distintas disciplinas, entre ellos las veladas de UFC incluidas en la programación deportiva del servicio.

Para quienes siguen las artes marciales mixtas, esta opción permite ver las peleas desde una misma plataforma, sin depender de una señal de televisión tradicional. La suscripción necesaria puede variar según la modalidad contratada: la información oficial de HBO Max para UFC 334 indica que el acceso está disponible con el plan Premium y el complemento Deportes, o mediante el plan HBO Max DAZN.

¿Qué incluye el complemento Deportes?

La oferta deportiva de Eurosport incluye competiciones de varias disciplinas, entre ellas:

UFC y otros eventos de artes marciales mixtas incluidos en la programación.

Torneos de tenis como el Open de Australia y Roland Garros.

Grandes Vueltas del ciclismo.

Competiciones de deportes de invierno.

Las 24 Horas de Le Mans.

Las señales deportivas de Eurosport 1 y Eurosport 2.

La programación concreta depende de los derechos de emisión y de los eventos disponibles en cada momento.

¿Cuánto cuesta HBO Max con Deportes en España?

HBO Max dispone de diferentes modalidades de suscripción en España. Para ver UFC 334 en directo a través de Eurosport, hay que contratar una opción compatible con los contenidos deportivos.

Plan o complemento Precio mensual HBO Max Estándar 9,99 € HBO Max Premium 13,99 € Complemento Deportes 5 €

Según las tarifas recogidas en la plantilla de referencia, el coste mensual sería de 14,99 euros para Estándar más Deportes y de 18,99 euros para Premium más Deportes. Sin embargo, la información oficial publicada para UFC 334 especifica el acceso mediante HBO Max Premium con el complemento Deportes o mediante el plan HBO Max DAZN. Por ello, antes de contratar, conviene comprobar qué combinación de planes permite acceder al evento y cuál es su precio vigente.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 334 por HBO Max?

HBO Max permite reproducir contenidos en diferentes dispositivos conectados a internet. Los usuarios pueden seguir Gane vs. Hokit desde:

Smart TV compatibles.

Android TV y Google TV.

Apple TV.

Fire TV Stick.

Chromecast y dispositivos compatibles con Google Cast.

Teléfonos Android.

iPhone y iPad.

Tabletas Android.

Ordenadores mediante un navegador web compatible.

La disponibilidad de la aplicación y de la reproducción en directo puede variar según el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo y las condiciones de la suscripción.

¿Cómo ver UFC 334 en Smart TV?

Para ver Gane vs. Hokit en la pantalla del televisor, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación HBO Max en tu Smart TV o dispositivo de streaming compatible. Inicia sesión con una cuenta que tenga un plan habilitado para acceder a los contenidos deportivos de Eurosport. Entra en la sección de deportes de la plataforma. Busca la programación de UFC 334 o el evento de Volkanovski vs. Evloev. Selecciona la emisión y accede a la transmisión en directo.

Si tu televisor no dispone de la aplicación, puedes utilizar un dispositivo de streaming compatible. También es posible ver la velada desde un ordenador o dispositivo móvil.