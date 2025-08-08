“Hoy volvemos con más fuerza, con más sueños”. La voz de los deportistas nacionales a través de un emocionante vídeo, sonó fuerte en la segunda jornada de la LXIII Asamblea de Panam Sports, en Asunción, Paraguay, donde el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 con Federico Tong, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, y la directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez, presentaron todos los avances y los proyectos para los próximos meses.

Uno de los momentos más importantes de la Asamblea fue cuando se dio a conocer el logo y la marca oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Una marca que está inspirada en el dinamismo de Perú. Es el reflejo de un país que vibra desde su diversidad, desde su mixtura de razas y tradiciones. Es el latido compartido de una región que busca reconocerse, celebrarse y proyectarse al mundo. Aquí, cada atleta, ciudadano, visitante y expresión cultural forma parte de una red pulsante que conecta emociones, sueños y narrativas colectivas”, señaló el presidente del Comité Organizador Lima 2027, Federico Tong.

“Lima 2027 tiende un vínculo por el Pacífico, un puente entre ciudades, generaciones y sueños. Es el puente entre el sueño continental y la consagración global. Desde Lima, los caminos se trazan hacia Los Ángeles 2028. Porque en Lima 2027 vamos a vibrar juntos”, indicó el presidente del Comité Olímpico peruano, Renzo Manyari.

“Nuestra antorcha es un símbolo peruano para el mundo, es el fuego que nace desde Machu Picchu y toda la forma de Huayna Picchu”, agregó Manyari.

“Ayer el Comité Ejecutivo de Panam Sports aprobó este logo y marca oficial de Lima 2027. Creemos que cumple a plenitud con la identidad, la pasión y la idiosincracia de todo el Perú, además de la unión de toda América”, indicó el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Los Juegos Panamericanos de Lima se desarrollarán desde el 16 de julio al 1 de agosto en la capital peruana y contará con la participación de 7000 deportistas, indicó la nota de Panam Sports.