Presentación de Ignacio Buse en la Laver Cup (Video: @LaverCup)
Presentación de Ignacio Buse en la Laver Cup (Video: @LaverCup)

abrió la presentación del Team World en la inauguración de la . El ‘Colorado’ fue el primer tenista en salir a la cancha del The O2 Arena de Londres durante la presentación del equipo Resto del Mundo y fue recibido por el público antes del inicio de la competencia, en una ceremonia que reunió a todos sus compañeros y también a , capitán del equipo. “Encabezando la lista de jugadores, bicampeón en su destacada temporada 2026, incluyendo un impresionante recorrido hasta el título en Hamburgo. ¡Damos la bienvenida a Ignacio Buse! Ahora, pisando la cancha negra, el peruano hace su debut en la Laver Cup como suplente del Equipo Mundo”, fue la presentación que acompañó su ingreso a la cancha.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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