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“Guerrero Inca”: el nuevo apodo de Ignacio Buse con el que fue bautizado en el circuito de tenis
Ignacio Buse (33° ATP) se alista para cerrar de buena manera la mejor temporada de su carrera. La primera raqueta peruana tuvo un divertido ping pong con el también tenista argentino Tomás Etcheverry (29° ATP), donde se autobautizó como ‘Guerrero Inca’, desatando la sonrisa de su colega y amigo. De paso, confesó que el torneo que sueña ganar es Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slam y el preferido para los nacidos en esta parte de Latinoamérica, por jugarse sobre arcilla. De paso, reveló que el ATP de Shanghái es el torneo que más le gustó y sorprendió de jugar, pese a caer en la primera ronda.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.