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Ignacio Buse sigue haciendo historia: logró su primera victoria en dobles en el Masters 1000 de Shanghái
Ignacio Buse, junto al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, lograron el mejor triunfo de sus carreras en el dobles tras vencer a Guido Andreozzi / Manuel Guinard, actuales 15° y 16° del mundo, por 6-3 6-7 (10-7), en 1 h 41 min. Un verdadero batacazo ante los sembrados #6 del cuadro de dobles del ATP Masters 1000 de Shanghái. Con esta segunda ronda, ‘Nacho’ suma 90 puntos en el Ranking ATP de dobles y por ahora tendrá una fuerte subida al puesto 301° (+120) del ranking en vivo. Además, con ello será el tercer mejor doblista del país. Mientras esperan rival, el foco en ambos estará en el singles, ya que, en la madrugada del sábado, Vallejo enfrentará a Tommy Paul y Buse va contra e belga Zizou Bergs.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.