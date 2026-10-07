La organización del Argentina Open confirmó la presencia de Ignacio Buse como una de las grandes atracciones confirmadas para el ATP 250 de Buenos Aires 2027. La raqueta número uno del Perú, consolidado entre los mejores tenistas del circuito tras una temporada consagratoria en la que obtuvo su primer título ATP en el Open de Hamburgo y trepó hasta las primeras ubicaciones del ranking mundial, regresará al emblemático Buenos Aires Lawn Tennis Club por segundo año consecutivo. El certamen bonaerense destacó el notable crecimiento deportivo del joven peruano de 22 años, sumándolo a una cartelera estelar que ya cuenta con figuras internacionales de la talla de Casper Ruud, Francisco Cerúndolo y Flavio Cobolli. Tras haber alcanzado la segunda ronda en la edición 2026, la confirmación de ‘Nacho’ generó gran expectativa en la afición sudamericana, ratificando su título de referente de la región y embajador del tenis nacional en las citas más prestigiosas del circuito profesional.
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