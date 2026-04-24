Ignacio Buse vs. Arthur Fils se miden EN VIVO | EN DIRECTO en busca de avanzar la siguiente ronda del Masters 1000 de Madrid. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 24 de abril desde la 6:20 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Ignacio Buse vs Arthuer Fils por el Masters 1000 de Madrid. (Video: Ignacio Buse)
Ignacio Buse vs Arthuer Fils por el Masters 1000 de Madrid. (Video: Ignacio Buse)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC