vs. se enfrentaron en el compromiso correspondiente a la segunda ronda del . ¿En qué canales se pudo ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium (ESPN) es el único medio por donde los fanáticos del tenis pueden seguir este enfrentamiento, adquiriendo un servicio completo de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este jueves 4 de septiembre no antes de las 3:30 p.m. y tuvo lugar en la Cancha 13 del USTA Billie Jean King National Tennis Center (Nueva York, Estados Unidos). Seguiste todos los detalles en la web de Depor.

Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por el US Open 2026: transmisión va por ESPN y Disney Plus. (Video: US Open)
Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por el US Open 2026: transmisión va por ESPN y Disney Plus. (Video: US Open)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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