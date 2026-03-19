Ignacio Buse vs Damir Džumhur por la primera ronda de los Masters 1000. (Foto: Composición Depor)
Ignacio Buse vs Damir Džumhur por la primera ronda de los Masters 1000. (Foto: Composición Depor)

vs Damir Džumhur se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en busca de avanzar la primera ronda del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 19 de marzo desde la 1:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Butch Buchholz del Hard Rolck Stadium de la ciudad de Miami.

Ignacio Buse vs Damir Džumhur EN VIVO por ESPN: ver transmisión y minuto a minuto vía Disney Plus
Ignacio Buse vs Damir Džumhur EN VIVO por ESPN: ver transmisión y minuto a minuto vía Disney Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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