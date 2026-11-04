¡Video y transmisión! vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la segunda ronda del . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN cuenta con los derechos para transmitir este evento, pero solo estará disponible en su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus, en su versión Premium. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que el público a veces busca para ver todo tipo de deportes. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 4 de noviembre desde las 5:00 a.m. y tendrá lugar en el Paris La Défense Arena.

Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev se miden por la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: ATP Tour)
Ignacio Buse vs. Daniil Medvédev se miden por la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: ATP Tour)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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