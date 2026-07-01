vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda ronda de , a disputarse en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. ¿En qué canales ver la transmisión de este encuentro? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de Disney Plus Premium, versión de paga para ver toda la programación de ESPN. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 a.m. en Perú del miércoles 1 de julio con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México. Sigue todos los detalles en la web de Depor.

Ignacio Buse vs. Jenson Brooksby se enfrentar por la segunda ronda de Wimbledon. (Video: @EalaNation)
Ignacio Buse vs. Jenson Brooksby se enfrentar por la segunda ronda de Wimbledon. (Video: @EalaNation)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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