El peruano (136° ATP) se enfrenta a (194° ATP) por la final de la qualy en busca de un cupo al US Open 2025. Según la programación, el partido está pactado para las 10:05 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del viernes 22 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus. Sigue todos los detalles a incidencias del partido en Depor.

Previa Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans (Video: ESPN)
Previa Ignacio Buse vs. Kimmer Coppejans (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC