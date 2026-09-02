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Parado por lluvia, Buse vs. Giron por US Open: transmisión por ESPN y Disney Plus online
Parado por lluvia, Buse vs. Giron por US Open: transmisión por ESPN y Disney Plus online
Partido detenido por mal clima, aún no se confirma reinicio. Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan en el compromiso correspondiente a la primera ronda del US Open 2026. Sigue la transmisión a través de ESPN.
Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan en el compromiso correspondiente a la primera ronda del US Open 2026. ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium (ESPN) es el único medio por donde los fanáticos del tenis pueden seguir este enfrentamiento, adquiriendo un servicio completo de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 2 de septiembre no antes de las 11:30 a.m. y tendrá lugar en la Cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center (Nueva York, Estados Unidos). Sigue todos los detalles en la web de Depor.
Ignacio Buse vs. Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026 (Video: Tennis TV)
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.