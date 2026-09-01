vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la primera ronda del . ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? Disney Plus Premium (ESPN) es el único medio por donde los fanáticos del tenis pueden seguir este enfrentamiento, adquiriendo un servicio completo de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 1 de septiembre de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en la Cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center (Nueva York, Estados Unidos). Sigue todos los detalles en la web de Depor.

Ignacio Buse vs. Marcos Giron se enfrentan por la primera ronda del US Open. (Video: US Open)
Ignacio Buse vs. Marcos Giron se enfrentan por la primera ronda del US Open. (Video: US Open)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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