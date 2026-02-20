(91° ATP) vs. (57°ATP) se ven las caras por cuartos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro en Brasil. Según la programación, el partido está pactado para las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del viernes 20 de febrero del 2026. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus Premium. Sigue todos los detalles e incidencias por Depor.

Previa Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini. (Video: ESPN)
Previa Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC