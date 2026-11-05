vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS en el compromiso correspondiente a los octavos de final del . ¿En qué canales se verá el partido? ESPN pasará el compromiso en versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus, en su acceso Premium. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que el público a veces busca para ver todo tipo de deportes. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 5 de noviembre no antes de las 9:00 a.m. y tendrá lugar en el Paris La Défense Arena.

Ignacio Buse vs Nuno Borges se enfrentan por los octavos de final del Masters 1000 de París. (Video: Tennis TV)
Ignacio Buse vs Nuno Borges se enfrentan por los octavos de final del Masters 1000 de París. (Video: Tennis TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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