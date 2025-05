Ignacio Buse vs. Yannick Hanfmann se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la ronda clasificatoria de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de Movistar TV y DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Este partido está pactado para el lunes 19 de mayo desde las 9:30 a.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) y se disputará en la cancha 12 del Stade Roland Garros. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

