vs. se enfrentaron por la segunda ronda del 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Perú y el resto de Latinoamérica, el duelo se pudo ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium, plataforma de streaming que ofrece los partidos del torneo. ¿A qué hora inició el encuentro? El partido estuvo programado para este sábado 10 de octubre no antes de las 6:10 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:10 a. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a la 1:30 p. m. en España. ‘Nacho’ no pudo con el belga y cayó por 2-0 con sets corridos de 6-2 y 6-3.

Ignacio Buse vs. Zizou Bergs chocan por el Masters 1000 de Shanghái. (Video: Ignacio Buse)
Ignacio Buse vs. Zizou Bergs chocan por el Masters 1000 de Shanghái. (Video: Ignacio Buse)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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