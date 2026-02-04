El programa social Impactando Vidas realizará este febrero un viaje histórico a Argentina, llevando a 34 niños y niñas peruanos de tenis de mesa y fútbol a una experiencia internacional de entrenamiento, competencia y formación integral en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.

La delegación estará conformada por 49 integrantes, entre ellos 9 tenismesistas y 25 futbolistas, además de entrenadores y un equipo multidisciplinario de apoyo. Este viaje marca un hito en los programas deportivos–educativos del Perú, al abrir oportunidades internacionales a escolares de colegios públicos mediante el deporte y gracias al apoyo de Pluspetrol, Peru LNG y el Grupo UNACEM.

Los niños de tenis de mesa participarán del 7 al 14 de febrero en un campamento de entrenamiento en la ciudad de Rosario, organizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Posteriormente, competirán en el Torneo Challenger en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15, los días 15 y 16 de febrero. La experiencia se completará con entrenamientos en clubes emblemáticos de Buenos Aires como River Plate y El Tigre, así como actividades culturales, recreativas y formativas.

Por su parte en el fútbol, los menores de las categorías Calichín Sub 9 e Infantil Sub 11, realizarán jornadas dobles de entrenamiento y partidos amistosos del 15 al 22 de febrero en reconocidos clubes argentinos como River Plate, Vélez Sarsfield, Chacarita Juniors, Argentinos Juniors, Hebraica, Hacoaj y Newbery. El programa incluye visitas a los estadios y museos de River Plate y Boca Juniors, además de la asistencia a un partido de la liga profesional argentina.

Diez años transformando vidas a través del deporte

Este importante hito coincide con la celebración del décimo aniversario de Impactando Vidas, programa social fundado en 2016 por la destacada deportista olímpica y extenismesista Mónica Liyau, bajo el lema “Historias de cambio que dejan huellas”.

Desde sus inicios, Impactando Vidas tiene como misión transformar y potenciar las habilidades físicas, cognitivas y socioemocionales de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, utilizando el deporte como una herramienta de desarrollo personal y social. El programa trabaja principalmente con escolares de colegios públicos y se encuentra alineado con cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Reducción de las Desigualdades, Igualdad de Género y Alianzas Estratégicas.

Inicialmente enfocado en el tenis de mesa, Impactando Vidas incorporó en 2024 la disciplina del fútbol, bajo la dirección de Christopher Kano, logrando una amplia acogida entre los beneficiarios y ampliando significativamente el alcance del proyecto.

A lo largo de sus diez años de trabajo, el programa ha promovido experiencias internacionales en países como Brasil, Argentina, España, República Dominicana, Japón y Curazao, generando oportunidades únicas para niños y jóvenes que, de otro modo, no tendrían acceso a este tipo de vivencias formativas.

Impactando Vidas reafirma así su compromiso con la igualdad de oportunidades, demostrando que el deporte es una poderosa herramienta de inclusión, formación y cambio social, capaz de abrir caminos y construir futuros para las nuevas generaciones.