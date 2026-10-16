¡Una campeona que sigue haciendo historia! La ajedrecista peruana Ingrid Aliaga Fernández brilló en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, disputados en Argentina, donde conquistó siete medallas y volvió a dejar en alto el nombre del Perú en el tablero internacional.

La Maestra Internacional consiguió cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce en las competencias de ajedrez, disciplina invitada en esta edición del certamen. Sus resultados, junto a los de Marco Delgado, fueron claves para que la delegación peruana alcanzara el primer lugar del torneo.

Ingrid Aliaga brilló en el ajedrez convencional y el Freestyle

De las siete preseas obtenidas por Aliaga, tres fueron de oro en pruebas individuales y las otras cuatro llegaron en las competencias por equipos: una de oro, una de plata y dos de bronce.

Las partidas se disputaron en las modalidades de ajedrez convencional y ajedrez 960, también conocido como Freestyle, una variante que modifica la posición inicial de las piezas de la primera fila y exige a los competidores adaptarse a nuevas estrategias desde el comienzo.

El campeonato se desarrolló del 12 al 26 de septiembre y contó con representantes de Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Panamá y Paraguay. Cada país participó con dos ajedrecistas, en una competencia que tuvo al Perú como protagonista.

Una trayectoria llena de éxitos internacionales

Los logros de Ingrid Aliaga comenzaron desde muy joven. Durante su etapa escolar, cuando estudiaba en el colegio Saco Oliveros, consiguió en 2003 la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Ajedrez de la Juventud, realizado en Bogotá, Colombia, en la categoría sub-12 femenina.

Un año después, en 2004, representó al Perú en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Calvià, España. En 2006 volvió a destacar al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de Cuenca, Ecuador, en la categoría sub-16 femenina. Ese mismo año integró nuevamente la selección nacional en la Olimpiada Mundial de Turín, Italia.

Su crecimiento deportivo continuó en 2007, cuando se coronó campeona nacional femenina de mayores. Desde entonces, sumó nuevos títulos sudamericanos, panamericanos y continentales, consolidándose como una de las referentes del ajedrez peruano.

A la fecha, Aliaga acumula más de 20 medallas internacionales y ocho campeonatos nacionales femeninos de mayores, además de más de dos décadas defendiendo los colores del Perú en torneos de alto nivel.

Ingrid Aliaga también apuesta por la educación

Fuera del tablero, la destacada deportista también ha construido una carrera académica. Es economista y culminó sus estudios de maestría en Gestión Pública, demostrando que el deporte y la formación profesional pueden avanzar de la mano.

En 2020, participó en la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, donde impartió clases virtuales de ajedrez que superaron las 500 mil reproducciones. De esta manera, contribuyó a acercar esta disciplina a estudiantes de distintas partes del país.

Con sus siete medallas en Santa Fe 2026, Ingrid Aliaga suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por la constancia, el talento y el orgullo de representar al Perú en el ámbito internacional.