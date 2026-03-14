El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, logró la pole position del Gran Premio de China este sábado, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir el mejor tiempo en una clasificación en la historia de la Fórmula 1. La carrera se disputará en la madrugada del domingo 15 de marzo, a las 01:00 del tiempo del Centro de México . Antonelli encabezó un doblete de Mercedes y estará en la primera fila junto a George Russell, borrando el récord de Sebastian Vettel, que tenía 21 años cuando obtuvo la pole para el Gran Premio de Italia en 2008.

El dúo de Mercedes, como en Australia el fin de semana pasado, dominó este sábado en Shanghái. Antonelli voló en su última vuelta de clasificación con un tiempo de 1 minuto 32,046 segundos, 0,222 por delante del líder del campeonato, Russell, que había ganado la carrera al esprint horas antes. “Fue una sesión bastante limpia”, dijo Antonelli. “Sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana”.

La pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ocupará la segunda fila de la parrilla para la carrera del domingo tras clasificar tercero y cuarto. Luego se situaron los McLaren de Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris, que buscarán aprovechar cualquier error de los Mercedes y Ferrari en la salida.

Max Verstappen solo fue el octavo más rápido, prolongando un fin de semana muy infeliz en un Red Bull claramente en apuros. El neerlandés tendrá que remontar desde el medio del pelotón en un circuito donde adelantar no siempre resulta sencillo, lo que añade un ingrediente extra al espectáculo en Shanghái.

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GP de China 2026: fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TV

Fecha : viernes 13 al domingo 15 de marzo de 2026.

: viernes 13 al domingo 15 de marzo de 2026. Circuito : Circuito Internacional de Shanghái.

: Circuito Internacional de Shanghái. Hora de la carrera : 03:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este, horario de verano); 00:00 PT (Estados Unidos, costa Oeste); 01:00 horas del Tiempo del Centro de México; 02:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 04:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 09:00 horas de Madrid.

: 03:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este, horario de verano); 00:00 PT (Estados Unidos, costa Oeste); 01:00 horas del Tiempo del Centro de México; 02:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 04:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 09:00 horas de Madrid. Streaming y TV : F1 TV Pro (streaming oficial de F1), SKY Sports (derechos para gran parte de Latinoamérica), además de los tenedores de derechos locales como ESPN en Hispanoamérica, DAZN en España y Sky Sports F1 en el Reino Unido.

: F1 TV Pro (streaming oficial de F1), SKY Sports (derechos para gran parte de Latinoamérica), además de los tenedores de derechos locales como ESPN en Hispanoamérica, DAZN en España y Sky Sports F1 en el Reino Unido. Circuito : Circuito Internacional de Shanghái.

: Circuito Internacional de Shanghái. Longitud : 5,451 km.

: 5,451 km. Vueltas : 56.

: 56. Distancia total de carrera : 305,066 km.

: 305,066 km. Número de curvas : 16.

: 16. Sentido : horario (en el sentido de las agujas del reloj).

: horario (en el sentido de las agujas del reloj). Zonas DRS : 2 (habitualmente en la recta principal y en la larga recta trasera; sujetas a confirmación oficial 2026).

: 2 (habitualmente en la recta principal y en la larga recta trasera; sujetas a confirmación oficial 2026). Velocidad máxima estimada : superior a 330 km/h en la recta trasera.

: superior a 330 km/h en la recta trasera. Récord de vuelta oficial: 1:32.238 (Michael Schumacher, 2004), actualiza si se bate en la carrera 2026.