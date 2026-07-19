La emoción de la Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las carreras que promete impactar y sorprender a más de uno. El Gran Premio de Bélgica 2026 pondrá a prueba a los pilotos, quienes tendrán el reto de imponerse al complicado circuito de Spa-Francorchamps.

Los aficionados mexicanos estarán atentos a la carrera para alentar a Sergio “Checo” Pérez. El piloto de Cadillac tuvo problemas mecánicos con su monoplaza, pero aseguró que su objetivo es cruzar la línea de meta.

La transmisión de la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 estará a cargo de Izzi y SKY Sports HD, desde las 7:00 a.m. (horario mexicano). En la parrilla, Antonelli, Verstappen y Norris saldrán en las primeras tres casillas.

¿A qué hora es la carrera del GP de Bélgica en México?

México: 7:00 a.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Bélgica: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el GP de Bélgica 2026 EN VIVO en México?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México continúan disponibles a través de SKY Sports F1 HD, señal especializada que ofrece cobertura completa de cada Gran Premio durante toda la temporada.

Los suscriptores de SKY podrán disfrutar de las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal con narración especializada, análisis técnico y cobertura previa y posterior al evento.

Señal de F1 TV para seguir el GP de Bélgica 2026, este domingo 19 de julio, por el Mundial de la Fórmula 1 desde el Circuito de Spa-Francorchamps. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix / EFE)

Canales para ver el GP de Bélgica 2026

📺 SKY Sports F1 HD

📡 SKY Satelital

📺 SKY+ (según paquete contratado)

🏎️ Cobertura completa del fin de semana

¿Cómo ver el GP de Bélgica por Izzi?

Los clientes de Izzi que tengan acceso a paquetes compatibles con señales deportivas internacionales podrán seguir la Fórmula 1 mediante aplicaciones y servicios asociados disponibles dentro de su suscripción.

Además, algunos usuarios pueden acceder a plataformas de streaming deportivas vinculadas a sus paquetes de televisión de paga, permitiendo disfrutar la carrera desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Opciones disponibles para clientes Izzi

📱 Aplicaciones compatibles incluidas en determinados paquetes.

💻 Acceso desde computadoras.

📺 Smart TV compatibles.

📲 Androidey iPhone.

🌐 Servicios de streaming asociados.

¿Cómo ver el GP de Bélgica ONLINE?

Los aficionados que prefieran seguir la carrera por internet cuentan con varias alternativas para disfrutar la transmisión en vivo desde cualquier lugar.

Entre las principales opciones destacan los servicios oficiales de Fórmula 1 y las plataformas de televisión de paga que incluyen acceso digital para sus suscriptores.

Opciones de streaming

🏎️ F1 TV.

📺 SKY+.

📱 Aplicaciones móviles compatibles.

💻 Navegadores web.

📺 Smart TV.

📲 Android e iOS.

¿Cuánto cuesta SKY Sports para ver Fórmula 1?

El acceso a SKY Sports depende del paquete contratado por cada usuario. Los planes pueden variar según la región y los servicios adicionales incluidos, por lo que se recomienda revisar directamente las promociones vigentes disponibles para nuevos clientes.

Los suscriptores que cuentan con los paquetes deportivos adecuados suelen tener acceso a toda la temporada de Fórmula 1, incluyendo el GP de Gran Bretaña, uno de los eventos más importantes del año.

Con la presencia de Checo Pérez y la espectacularidad única de las calles de Montecarlo, el Gran Premio de Bélgica 2026 promete una jornada llena de adrenalina, estrategia y emoción para todos los fanáticos mexicanos de la Fórmula 1.