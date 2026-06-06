La emoción de la Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las carreras más prestigiosas y esperadas del calendario mundial. El Gran Premio de Mónaco 2026 llevará a los mejores pilotos del planeta a las estrechas calles de Montecarlo, donde la precisión, la estrategia y la velocidad serán determinantes para conquistar uno de los circuitos más legendarios del automovilismo.

Los aficionados mexicanos estarán especialmente atentos al desempeño de Sergio “Checo” Pérez, quien buscará brillar nuevamente en uno de los trazados más icónicos de la máxima categoría. La carrera principal se disputará el domingo 7 de junio de 2026 en el Circuito de Mónaco, y millones de seguidores en México ya buscan conocer cómo verla EN VIVO por televisión y streaming. Si quieres saber cómo seguir el GP de Mónaco por Izzi y SKY Sports HD, aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora es la carrera del GP de Mónaco 2026 en México?

La carrera principal del Gran Premio de Mónaco se celebrará el domingo 7 de junio de 2026.

Horarios del GP de Mónaco 2026

México: 7:00 a.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Mónaco: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el GP de Mónaco 2026 EN VIVO en México?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México continúan disponibles a través de SKY Sports F1 HD, señal especializada que ofrece cobertura completa de cada Gran Premio durante toda la temporada.

Los suscriptores de SKY podrán disfrutar de las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal con narración especializada, análisis técnico y cobertura previa y posterior al evento.

Canales para ver el GP de Mónaco

📺 SKY Sports F1 HD

📡 SKY Satelital

📺 SKY+ (según paquete contratado)

🏎️ Cobertura completa del fin de semana

¿Cómo ver el GP de Mónaco por Izzi?

Los clientes de Izzi que tengan acceso a paquetes compatibles con señales deportivas internacionales podrán seguir la Fórmula 1 mediante aplicaciones y servicios asociados disponibles dentro de su suscripción.

Además, algunos usuarios pueden acceder a plataformas de streaming deportivas vinculadas a sus paquetes de televisión de paga, permitiendo disfrutar la carrera desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Opciones disponibles para clientes Izzi

📱 Aplicaciones compatibles incluidas en determinados paquetes.

💻 Acceso desde computadoras.

📺 Smart TV compatibles.

📲 Android y iPhone.

🌐 Servicios de streaming asociados.

¿Cómo ver el GP de Mónaco ONLINE?

Los aficionados que prefieran seguir la carrera por internet cuentan con varias alternativas para disfrutar la transmisión en vivo desde cualquier lugar.

Entre las principales opciones destacan los servicios oficiales de Fórmula 1 y las plataformas de televisión de paga que incluyen acceso digital para sus suscriptores.

Opciones de streaming

🏎️ F1 TV.

📺 SKY+.

📱 Aplicaciones móviles compatibles.

💻 Navegadores web.

📺 Smart TV.

📲 Android e iOS.

¿Cuánto cuesta SKY Sports para ver Fórmula 1?

El acceso a SKY Sports depende del paquete contratado por cada usuario. Los planes pueden variar según la región y los servicios adicionales incluidos, por lo que se recomienda revisar directamente las promociones vigentes disponibles para nuevos clientes.

Los suscriptores que cuentan con los paquetes deportivos adecuados suelen tener acceso a toda la temporada de Fórmula 1, incluyendo el GP de Mónaco, uno de los eventos más importantes del año.

Con la presencia de Checo Pérez y la espectacularidad única de las calles de Montecarlo, el Gran Premio de Mónaco 2026 promete una jornada llena de adrenalina, estrategia y emoción para todos los fanáticos mexicanos de la Fórmula 1.