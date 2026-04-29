JAC Motors y Ashley García inician el camino al bicampeonato junto a su JAC TO Pro en el Rally Premio Presidente de la República.

JAC, representada en el Perú por Inchcape, líder automotriz a nivel mundial, reafirma su compromiso con el deporte automotor nacional acompañando a su embajador Ashley García en el inicio de la temporada 2026 del rally peruano. El reconocido piloto competirá este fin de semana en el Rally Premio Presidente de la República, organizado por el Automóvil Club Peruano (ACP), que se desarrollará del 1 al 3 de mayo en Ayacucho.

Con el objetivo de retener el campeonato de la categoría T1, Ashley García afronta esta nueva temporada a bordo de su JAC T8 PRO, motivado para defender el título nacional obtenido el año pasado y mantenerse entre los protagonistas del automovilismo peruano, junto al respaldo de JAC.

JAC preparado para una nueva exigencia esta temporada

Al igual que el año pasado, Ashley García volverá a competir junto a su JAC T8 PRO, pickup que representa la fortaleza y versatilidad del portafolio robusto de la marca, diseñado para responder con desempeño, tecnología y confiabilidad ante distintos desafíos dentro y fuera de la ruta.

En ese contexto, el Rally Premio Presidente de la República es considerado una de las pruebas más exigentes del calendario de la ACP y la antesala perfecta para Caminos del Inca 2026. La competencia recorrerá 200 kilómetros, poniendo a prueba la destreza de los pilotos y la resistencia de sus vehículos en condiciones extremas de la carrera.

Para esta nueva temporada, García ha hecho mejoras en su JAC T8 PRO para el rally. La unidad incorpora ajustes en suspensión, un rediseño estructural con llantas de repuesto ubicadas en los laterales, y un sistema de doble radiador diseñado para soportar las altas temperaturas y exigencias extremas del recorrido.

El piloto llega además con buenos antecedentes, tras conquistar la pasada edición del Rally Premio Presidente de la República, disputada en Canta, y buscará repetir el resultado para iniciar el año sumando puntos importantes en la lucha por el título.

“Estoy muy motivado por iniciar una nueva temporada junto a JAC y volver a competir al lado de Nicolás Montgomery, con quien formamos un gran equipo dentro de la ruta. Venimos trabajando fuerte para esta carrera y confiamos en el rendimiento de nuestra JAC T8 PRO, que ha sido preparada para afrontar un calendario tan exigente como este. El objetivo es empezar bien el año, probar la máquina, prepáranos para lo que se viene y pelear nuevamente por el campeonato”, señaló Ashley García.

JAC acompaña su reto deportivo

La relación entre JAC y Ashley García refleja valores compartidos como esfuerzo, determinación y confianza, consolidando al piloto como referente del rally peruano y a la marca como un aliado que impulsa el talento nacional y demuestra la fiabilidad de su portafolio de pickups en condiciones extremas.

Para ello, JAC ha puesto a disposición de Ashley un sólido soporte logístico conformado por sus pickups JAC T9, JAC T8 Pro Automática, JAC T8 Pro 2.5 y también JAC x200, una muestra representativa de su robusto portafolio de vehículos comerciales. Estas unidades acompañarán el despliegue técnico y operativo del equipo durante toda la competencia.

De esta manera, JAC continúa fortaleciendo su presencia en el automovilismo nacional, demostrando el desempeño, resistencia y confiabilidad de sus unidades en competencias de alto nivel. Asimismo, la marca reafirma su orgullo por acompañar a Ashley García, piloto que representa valores como determinación y esfuerzo, además de poner en evidencia el poder, potencia y capacidad de sus pickups en los escenarios más exigentes.