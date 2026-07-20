JAC Perú y Ashley García conquistan el Rally de la Cordillera y alcanzan el primer lugar de la categoría T1 del Rally ACP 2026

JAC Perú, representada en el país por Inchcape, el principal distribuidor automotriz a nivel mundial, celebró un nuevo logro en el deporte motor nacional tras la victoria en el Rally de la Cordillera. Considerada la competencia de rally más alta del mundo, al disputarse a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, la carrera puso a prueba el desempeño y la confiabilidad de los vehículos, escenario en el que JAC T8 Pro se impuso para que su embajador Ashley García alcanzara el primer lugar de la categoría T1 en la tabla general del Rally ACP 2026.

La cuarta y penúltima fecha del campeonato se disputó sobre un exigente recorrido de 168 kilómetros, distribuidos en cuatro especiales a través de la sierra central del país. La prueba se desarrolló en las localidades de Canta, Yantac, Marcapomacocha y Corpacancha, ubicadas entre los departamentos de Lima y Junín.

JAC T8 PRO demuestra su confiabilidad en el Rally de la Cordillera

“Fue una carrera de un día muy dura. Estuvimos en Canta desde el viernes preparando todo. La camioneta se comportó excelente. Nuestra JAC T8 Pro respondió de manera muy confiable, lo que nos permitió terminar en el primer lugar”, señaló Ashley García, piloto y embajador de JAC Perú.

El piloto destacó además la importancia de este resultado de cara al desenlace del campeonato. “Estamos muy felices por la victoria. El esfuerzo de todo el año está dando sus frutos y nos reafirma que estamos bien preparados para lo que se viene. Con este triunfo, alcanzamos al primer lugar de la categoría en la tabla general y ahora definiremos todo en la última fecha del Rally ACP, que se disputará el 9 de agosto en Ica”, agregó.

El respaldo logístico de JAC fue clave en Canta

Además del desempeño de JAC T8 Pro en una de las competencias más exigentes del calendario, la marca brindó un importante respaldo logístico para Ashley García durante el desarrollo de la carrera. El equipo instaló un parque de asistencia en Yantac, donde el portafolio de JAC desempeñó un papel fundamental con el despliegue de cinco pickups y el soporte del nuevo camión ligero JAC X300, garantizando la asistencia técnica y operativa durante toda la competencia.

“El apoyo de JAC en logística ha sido indispensable. El camión X300 se comportó de manera perfecta transportando todos los repuestos de la camioneta y las pickups permitieron movilizar a todo el equipo durante la competencia. Ese respaldo hace una gran diferencia en una carrera tan exigente como esta”, destacó García.

Esta victoria se suma a los resultados que Ashley García viene alcanzando junto a JAC Perú durante la presente temporada. Previamente, el piloto obtuvo el segundo lugar de la categoría T1 en el Rally Quilmaná, tercera fecha del Rally ACP 2026, y subió al podio en el Campeonato RallyMobil disputada en Piura, consolidando una campaña competitiva en dos de los principales certámenes del automovilismo nacional.

De esta manera, la alianza entre Ashley García y JAC Perú continúa consolidándose como una plataforma para demostrar el desempeño, resistencia y confiabilidad de los vehículos de la marca en escenarios de alta exigencia. Con este nuevo triunfo, JAC reafirma su compromiso con el deporte motor nacional y con el impulso del talento peruano, acompañando a uno de los principales referentes del rally en su camino hacia la definición del Rally ACP 2026.