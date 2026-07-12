vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la gran final de , a disputarse en el All England Club. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, tanto en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 10:00 a.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Jannik Sinner vs. Alexander Zverev se enfrentan por la final de Wimbledon 2026. (Video: Wimbledon)
Jannik Sinner vs. Alexander Zverev se enfrentan por la final de Wimbledon 2026. (Video: Wimbledon)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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