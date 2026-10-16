La majestuosa serranía piurana volvió a vibrar con la fiesta del trail running. Con una participación de casi 500 atletas nacionales y extranjeros, la tercera edición del Canchaque Trail Fest cerró sus dos días de competencia coronando a los ganadores en las diferentes distancias y finishers. Destacó de manera sobresaliente la exigente prueba de los 42 kilómetros (Chorro Blanco Skymarathon), que puso a prueba la resistencia física y mental de los corredores en medio de un paisaje imponente de montañas verdes, pendientes pronunciadas y desafiantes senderos, donde José Manuel Quispe y Victoria Calero se llevaron todas las palmas.

En la distancia máxima de 42K categoría masculina, el primer lugar fue para Jose Manuel Quispe Mallma, quien dominó el exigente recorrido de 2,559 metros de desnivel positivo con un tiempo oficial de 04:10:13, reafirmando su gran nivel de cara a la final del Skyrunning World Series. El podio masculino lo completaron Huber Villanueva en la segunda posición (04:51:00) y Victor Ccanto en el tercer puesto (04:51:37).

Por su parte, en la categoría 42K femenina, la victoria y los aplausos se los llevó Victoria Calero de Ecuador, quien cruzó la línea de meta tras completar el recorrido en un tiempo de 06:18:55. El segundo lugar fue ocupado por Linda Suzetty Gonzales del Aguila (07:06:46) y el tercer puesto quedó en manos de Pamela Maritza Paucar Bautista (07:07:26).

Emoción y triunfo en todas las rutas

La jornada deportiva también dejó grandes momentos y marcas destacadas en las demás distancias que conformaron esta edición, incluyendo la alta exigencia del Kilómetro Vertical:

Kilómetro Vertical (KV): En la categoría femenina, el podio fue liderado por Astrid Valdivia en el primer lugar, seguida por Victoria Calero en el segundo puesto y Yakory Romero en el tercero. En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero , acompañado en el podio por Víctor Denny Campoverde Abarca (segundo) y Pietro Alejandro Vasquez Cervantes (tercero).

En la categoría femenina, el podio fue liderado por en el primer lugar, seguida por Victoria Calero en el segundo puesto y Yakory Romero en el tercero. En la rama masculina, el vencedor absoluto fue , acompañado en el podio por Víctor Denny Campoverde Abarca (segundo) y Pietro Alejandro Vasquez Cervantes (tercero). 25K Palambla Skyrace: En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero (02:29:50), seguido por Wallace Fernando (02:45:19) y Wallace Lutgardo Huamani Llanquecha (02:49:34). En damas, el primer lugar fue para Nayda Melo Muñiz (03:25:39).

En la rama masculina, el vencedor absoluto fue (02:29:50), seguido por Wallace Fernando (02:45:19) y Wallace Lutgardo Huamani Llanquecha (02:49:34). En damas, el primer lugar fue para (03:25:39). 12K Mishahuaca: Christian Guerrero se impuso en varones con un registro de 01:19:19, mientras que Nelly del Carmen Cueva Cueva lideró el podio femenino con un tiempo de 01:53:08.

se impuso en varones con un registro de 01:19:19, mientras que lideró el podio femenino con un tiempo de 01:53:08. 6K: En la distancia de menor recorrido, Brian Nickolas Palomino Cuyatti (00:34:00) en varones y Sindi Brillithd Vásquez Rivera (00:45:35) en damas se llevaron el primer lugar de sus respectivas categorías.

Mucho más que competencia

Consolidado como la “patronal del trail”, el evento no solo destacó por el alto nivel técnico de la ruta, sino también por la integración comunitaria, la revalorización del turismo local y un fin de fiesta estilo patronal que selló con broche de oro la experiencia.

El Canchaque Trail Fest 2027 tiene fecha confirmada y será del 7 al 9 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas