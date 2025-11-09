Jóvenes peruanos buscan hacer historia en el Mundial de Remo Coastal en Turquía.

Los jóvenes deportistas Juan José Moreyra y María José Cevasco, atletas de alto rendimiento del Club Regatas Lima, representarán al Perú en el Campeonato Mundial de Remo Coastal Beach Sprints, que se realizará del 5 al 8 de noviembre en Antalya, Turquía. La competencia reunirá a 55 países y será uno de los eventos más importantes de la temporada en la modalidad costera, marcando un crecimiento histórico en participación internacional.

El torneo se realiza en mar abierto, donde las condiciones del oleaje y el viento influyen directamente en el desempeño de los remeros. La prueba Beach Sprints combina modalidad dinámica, desafiante y de gran exigencia física, lo que exige precisión técnica, potencia y toma rápida de decisiones.

Moreyra competirá en single masculino juvenil, frente a rivales de 33 países, mientras que Cevasco lo hará en single femenino juvenil, en una categoría igualmente reñida. Posteriormente, ambos unirán esfuerzos en el doble mixto juvenil, donde enfrentarán a embarcaciones de 29 naciones, en pruebas que requieren exigen técnica, resistencia y una lectura constante del mar.

“Espero que mi esfuerzo, constancia y disciplina sirvan como ejemplo para otros jóvenes que están empezando en el deporte. Nada llega de la noche a la mañana. Detrás de cada resultado hay horas de entrenamiento, sacrificios y decisiones difíciles. Quiero demostrar que, con dedicación, es posible alcanzar metas que al principio parecen imposibles”, señaló Juan José Moreyra.

Moreyra cuenta con destacados resultados internacionales: obtuvo medalla de bronce en la IV Copa América Coastal (Lima) y medalla de plata en el Campeonato Americano de Beach Sprints (Costa Rica), además de tres medallas de oro en campeonatos nacionales.

Por su parte, María José Cevasco es campeona nacional desde 2021 y ha logrado tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Remo juvenil, además de una medalla de bronce sudamericana en categoría libre.

“Competir por el Perú es un honor y una responsabilidad que asumimos con compromiso. Queremos demostrar que los jóvenes peruanos podemos competir al más alto nivel. No solo compito por mí, sino por mi país y por todas las personas que nos acompañan en este camino”, expresó Cevasco.

Respaldando a la nueva generación del remo peruano

La participación de ambos atletas será posible gracias al respaldo de Oftálmica Clínica de la Visión, que se suma como auspiciador para apoyar y facilitar su presencia en la competencia internacional.

“Para nosotros, este apoyo significa esperanza, compromiso y una motivación extra para dejar en alto el nombre del país”, señalaron los deportistas.

Con más de 30 años de trayectoria, Oftálmica Clínica de la Visión reafirma así su compromiso con la salud, la juventud y el desarrollo del deporte nacional, reconociendo y valorando el esfuerzo de quienes representan al Perú en competencias internacionales.

Jóvenes peruanos buscan hacer historia en el Mundial de Remo Coastal en Turquía.