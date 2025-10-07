En una noche mágica para el Judo peruano, se realizó en Miraflores, la Cena de Gala organizada por la Federación Deportiva Peruana de Judo y su presidenta María Martínez Murciego, en el marco del desarrollo del Lima World Judo Championships Junior 2025 que congrega a cerca de 900 judokas de 85 países del mundo. En este evento, el presidente de la Confederación Panamericana de Judo y vicepresidente de la Federación Internacional, Carlos Zegarra Presser, hizo entrega del premio “Presidente” a Federico Tong Hurtado, presidente del Instituto Peruano del Deporte y Renzo Manyari Velazco, presidente del Comité Olímpico Peruano.

María Martínez, titular de Judo Perú dio la bienvenida a las autoridades internacionales y nacionales presentes: “Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero agradecer a la Federación Internacional de Judo y su presidente Marius Vizer por haber confiado nuevamente en nosotros y darnos esta inmensa oportunidad de realizar en nuestro país el Lima World Judo Championships Junior 2025 y el Grand Prix. Agradecer al Instituto Peruano del Deporte y su presidente Federico Tong por el apoyo que le da a estos eventos de talla mundial”.

Federico Tong expresó que “gracias por estar en Perú, en Lima, en un gran evento que reúne a los mejores judokas del planeta en el Mundial Junior. Ustedes pueden disfrutar de nuestro país, de nuestra gastronomía y música. Somos un país que recibe a los atletas del mundo con los brazos abiertos con el objetivo de que sean el centro de la mejor atención para sus competencias”.

En la Gala del Judo, que estuvo amenizada por el saxofonista internacional Jean Pierre Magnet estuvieron además la presidenta de la Asociación Paralímpica del Perú, Lucha Villar; Sergio Ludeña del club Cienciano; Orlando Cerro, presidente Del Real Club De Lima; Felipe Agena del AELU.

El Lima World Judo Championships Junior 2025 continúa imparable con Japón al frente de la tabla de medallas con 5 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Las otras 4 preseas doradas se la reparten Georgia, Suiza, Tayikistán y Brasil. La presidenta de la FDPJ María Martínez, organizadora de esta gran justa mundialista entregó la medalla de oro al flamante campeón mundial japonés AKita Haro en la división de los -81kgs , plata a Akhmed Turluev(IJF) y bronce a Mihajco Simin (Serbia), Samariddin Muxbiddinov (Uzbekistán).

Los otros medallistas de la presea dorada fueron So Morochika (Japón) en -63kgs, Muhidin Asadulloev (Tayikistán) -73kgs y April Fohouo (Suiza) -70kgs y que fue premiada por Andrés Goya, manager general de la FDPJ. La peruana Zoyla Nevado se ganó los aplausos y reconocimiento de muchos aficionados que disfrutaron de su intensa victoria sobre la chilena Antonia Muñoz en -70kgs, convirtiéndose al lado de Driulys Rivas (-52kgs) en las mejores deportistas del Team Perú, demostrando garra, calidad y saber capear el temporal ante rivales con amplia experiencia y técnica de primerísimo nivel.