KTM presenta en Perú sus motocicletas más avanzadas tecnológicamente.

La marca austríaca introduce la KTM 1390 Super Adventure R y la KTM 990 RC-R, modelos que incorporan innovación desarrollada en circuitos internacionales y la adaptan a las exigentes condiciones de manejo en el Perú marcando una nueva era en potencia, precisión y tecnología aplicada al motociclismo.

KTM irrumpe en Perú con sus máquinas más avanzadas, llevando tecnología de competición directamente a las calles con la 1390 Super Adventure R y la KTM 990 RC-R.

directamente a las calles con la 1390 Super Adventure R y la KTM 990 RC-R. Potencia, software y precisión se fusionan en una nueva generación de motocicletas que redefine la experiencia de conducción de alto rendimiento.

en una nueva generación de motocicletas que redefine la experiencia de conducción de alto rendimiento. Grupo Socopur impulsa esta evolución acercando al mercado local soluciones de movilidad avanzada con respaldo técnico y estándares globales.

En un escenario, donde la motocicleta se consolida como una alternativa clave de movilidad en el país, KTM, en alianza con Grupo Socopur, presenta en el país la KTM 1390 Super Adventure R y la KTM 990 RC-R, dos desarrollos que reflejan la transformación de la motocicleta en una plataforma tecnológica de alto rendimiento.

Este lanzamiento no solo introduce nuevos modelos, sino que marca un punto de inflexión en la estrategia de la marca: trasladar de forma tangible la ingeniería de competición —probada en circuitos internacionales— hacia la experiencia diaria del usuario en Perú.

Reingeniería e inteligencia aplicada a la conducción

Tras un proceso de transformación global, KTM consolida su liderazgo bajo un enfoque de reingeniería integral, donde cada componente cumple una función crítica en el rendimiento total del vehículo. Esta filosofía impulsa la evolución de la motocicleta hacia una plataforma inteligente, donde hardware y software trabajan en conjunto para optimizar el rendimiento en tiempo real.

En este marco, la KTM 1390 Super Adventure R destaca por su renovada arquitectura de motorización y la incorporación de configuraciones electrónicas avanzadas que optimizan su respuesta en distintos tipos de terreno, permitiendo una conducción adaptativa y más eficiente, especialmente en geografías desafiantes como la peruana, respondiendo las expectativas de los usuarios más exigentes.

Por su parte, la KTM 990 RC-R representa la máxima expresión de la ingeniería aerodinámica de la marca, concebida bajo el ADN “Ready to Race” y equipada con soluciones electrónicas que elevan el control y la estabilidad a través de tecnología aplicada, reforzando la conexión entre piloto y máquina mediante una experiencia más intuitiva y precisa.

“El mercado peruano evoluciona hacia un usuario que exige no solo velocidad, sino también tecnología de punta y seguridad inteligente. Con estos modelos no presentamos simplemente motocicletas, sino el resultado de años de investigación y desarrollo aplicados a la experiencia real de conducción”, señaló Federico Pendavis, gerente de marca de KTM.

“Este lanzamiento refleja una nueva etapa para KTM en el país: una marca que no busca adaptarse al mercado, sino elevar sus estándares. Estamos hablando de productos que conectan con un usuario que está más informado y que valora el performance, la tecnología y el carácter, y que entiende que KTM no es para todos, sino para quienes buscan llevar la experiencia de manejo al siguiente nivel,” comentó Mariela Guerra, Gerente de marketing de Grupo Socopur.

Tecnología que impulsa la movilidad en Perú

El lanzamiento se enmarca en una estrategia orientada a conectar con un consumidor cada vez más sofisticado, que no solo valora el performance, sino también la integración tecnológica, la eficiencia y la innovación aplicada en la experiencia de conducción.

En este contexto, Grupo Socopur refuerza su rol como socio estratégico al acercar al mercado peruano soluciones de movilidad avanzada, respaldadas por soporte especializado, infraestructura de alto nivel y estándares globales que garantizan una experiencia consistente con la propuesta tecnológica de la marca.

Con esta apuesta, KTM trasciende su rol como fabricante desarrollando motocicletas en su casa matriz en Mattighofen, Austria para continuar posicionándose como una compañía de ingeniería avanzada que integra tecnología, ingeniería de datos y rendimiento, marcando el camino hacia una movilidad con más performance en el país.