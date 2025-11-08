Se encendió la llama de los Juegos Bolivarianos. (Foto: Comité Olímpico Peruano)
Desde la histórica Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, en Caracas, se encendió el Fuego Patrio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, símbolo de unión, hermandad y espíritu olímpico que recorre nuestras naciones.

La llama fue trasladada a la Plaza Bolívar, donde autoridades y atletas rindieron homenaje al Libertador, marcando el inicio del recorrido que la llevará hasta el Perú, sede de los Juegos que se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) organiza los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, en coordinación con la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano (COP).

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, participó en la ceremonia junto a Franklin Cardillo, Ministro del Deporte de Venezuela; Carmen Meléndez, Alcaldesa de Caracas; María Soto, Presidenta del Comité Olímpico Venezolano; y Baltazar Medina, Presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).

“El Perú da fe de la extraordinaria amabilidad y el profesionalismo del pueblo venezolano. La Llama Bolivariana encarna la amistad, el respeto y la excelencia. El olimpismo es esperanza y el deporte, la herramienta para hacer realidad los sueños. ¡Nos vemos en Lima y Ayacucho 2025!”, expresó Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.

