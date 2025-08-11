La competencia en el Campeonato Nacional Ronex 2025 está de candela y ahora los pilotos de las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV están listos para darlo todo en la tercera fecha que se realizará este 24 de agosto en el Ronex Park de Lurín.

Tras el éxito de la segunda fecha, que congregó a más de 1500 aficionados, los pilotos de las distintas categorías buscarán seguir escalando en la tabla acumulada que se puede visualizar en las redes del Ronex.

En el Crosscar, Diego Heilbrunn sigue liderando con una importante ventaja gracia a sus 95 puntos obtenidos en las dos primeras jornadas, seguido de Joaquín Landa (62 puntos) y Alex Heilbrunn (57 puntos).

Fernando Dreyfus se ubica primero en la categoría Copa AVA RX con 84 puntos; mientras que Nicolás Landa hace lo propio en UTV (96 puntos); Flavio Castro se mantiene en la cima de Motos Pro con 100 puntos y José Piña lidera en Motos Mecánica Nacional con 93 unidades.

“La categoría RX va a sorprender en el parque automotor, ya que tenemos tres Toyota AE86 (Hachi), cuatro Volkswagen Escarabajo, un Toyota Corolla Ke70, etc. Aquí también se sumarán a competir los hermanos Heilbrunn, Beto Sánchez, entre otros. ¡Será una jornada épica!”, señala Luciano Pestana, organizador del evento.

El Ronex Park es un escenario que cuenta con todas las facilidades para dar la mejor experiencia a los espectadores que asistente fecha tras fechas y como de costumbre, habrá activaciones de marcas, zona de food trucks y el Meet and Greet seguir generando ese vínculo entre los pilotos y los fans.