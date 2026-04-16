‘La Victoria 2V2’ torneo de JOMA busca a las mejores duplas de futsal este sábado 18 de abril.

Iniciativas que suman. ‘La Victoria 2v2’ es un campeonato de fútbol en formato corto que reunirá a la comunidad futsalera en una jornada donde el talento se luce en la pista y el barrio se convierte en cancha. El evento se realizará este sábado 18 de abril en la Unidad Vecinal Matute, Block 15, en el distrito de La Victoria.

JOMA, la marca impulsora de esta iniciativa, ha señalado que se trata de un torneo abierto para jugadores mayores de edad que viven el fútbol de verdad y buscan demostrarlo desde su barrio, en este caso La Victoria. Bajo el lema ‘La cancha es la calle’, la propuesta pone en el centro la esencia del juego: pasión, identidad y competencia directa.

En cuanto al formato, los enfrentamientos serán de dos contra dos, con partidos que se definirán al llegar a dos goles o en un máximo de cinco minutos, bajo sistema de eliminación directa. En esta edición habrá únicamente categoría masculina, dirigida a mayores de 18 años sin límite de edad. Para participar, basta con completar un registro sencillo a través de la página oficial de la marca. Es importante señalar que también será un evento para toda la familia en donde habrá activaciones y un show musical a cargo de Money Gang Victory.

Respecto a los premios, el equipo ganador recibirá S/500, dos kits de JOMA y el reconocimiento como embajadores de la marca durante un año. Además, el torneo servirá como vitrina para la Top Flex La Victoria II, un modelo diseñado específicamente para el cemento y el ritmo intenso del juego urbano.

Cabe recordar que JOMA es una de las marcas deportivas españolas más destacadas a nivel internacional. Recientemente, inauguró una tienda en el Mall Aventura de Santa Anita, reforzando su presencia y conexión con el público peruano.

ENLACE DE INTERÉS: https://www.instagram.com/jomasportpe/reel/DXFn9bgDT5B/

ENLACE DE INSCRIPCIÓN: https://www.joma.com.pe/la-victoria-2v2/