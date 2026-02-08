Lady Gaga sorprendió cantando salsa en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny | VIDEO: ESPN
Lady Gaga sorprendió cantando salsa en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny | VIDEO: ESPN

Hoy se llevó a cabo una nueva edición del donde se enfrentaron en esta ocasión Patriots vs Seahawks por la final de la NFL 2026. Sin embargo, el show estelar estuvo centrado en lo que podía pasar en el medo tiempo donde para sorpresa de muchos, la cantante estadounidense, , cantó salsa junto a en el halftime show por la final de la NFL. Este histórico momento quedará registrado en la historia del Super Bowl, dónde el ‘conejo malo’ resaltó el respeto, honor y apoyo a los latinos que sufren en norteamérica.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

