Latina TV (Canal 2) EN VIVO, Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión gratis por internet
Desde el Polideportivo de Villa el Salvador, los equipos de vóley de Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Latina TV (Canal 2) y Latina TV App los transmiten.
Este domingo 21 de diciembre en el Polideportivo de Villa el Salvador, Alianza Lima vs. Universitario chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la jornada 9 de la Liga Peruana de Vóley. ¿Qué canales tienen derechos para transmitir este partido? Si eres fanático del vóley, conéctate a las siguientes señales para ver este partidazo: Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV); toma nota que parar mirarlo por streaming tendrás las alternativas por las páginas webs y apps de Latina TV. ¿Horarios para el inicio del duelo? Si estás en Perú, todo comenzará a las 5:00 p.m. ¡No te lo pierdas!
