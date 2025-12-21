Este domingo 21 de diciembre en el Polideportivo de Villa el Salvador, vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la jornada 9 de la . ¿Qué canales tienen derechos para transmitir este partido? Si eres fanático del vóley, conéctate a las siguientes señales para ver este partidazo: Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV); toma nota que parar mirarlo por streaming tendrás las alternativas por las páginas webs y apps de Latina TV. ¿Horarios para el inicio del duelo? Si estás en Perú, todo comenzará a las 5:00 p.m. ¡No te lo pierdas!

Latina TV (Canal 2) EN VIVO, Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión gratis por internet
Latina TV (Canal 2) EN VIVO, Alianza Lima vs. Universitario: ver transmisión gratis por internet

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC