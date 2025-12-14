Leo Solórzano hace historia para el Perú en la Final Mundial de Red Bull Tetris® en Dubái.

El Perú volvió a destacar en el escenario internacional. Leo Solórzano, Campeón Nacional de Red Bull Tetris® Perú y conocido en la escena gamer como @alkalinexig, culminó su participación en la primera Final Mundial de Red Bull Tetris®, celebrada en Dubái, alcanzando el segundo lugar a nivel mundial tras enfrentarse a los mejores jugadores del planeta. Con este logro, marcó un hito histórico al convertirse en el primer humano en competir en una pantalla gigante construida con drones.

Luego de imponerse a Francia en las semifinales, Solórzano disputó la gran final frente al representante de Turquía en un duelo sin precedentes, proyectado en una pantalla aérea formada por más de 4,000 drones sincronizados, que transformaron el cielo de Dubái en un gigantesco tablero interactivo con el Dubai Frame como escenario principal. El enfrentamiento se definió bajo el formato al mejor de tres partidas, concluyendo con un marcador de 2–0 a favor del competidor turco.

Por primera vez en el mundo, Red Bull Tetris® presentó un videojuego interactivo ejecutado en tiempo real con drones, cuyos movimientos, colores y transiciones estuvieron perfectamente sincronizados con música en vivo a través de una línea de tiempo previamente programada. Esta combinación de tecnología, precisión técnica y creatividad dio vida a una experiencia visual sin precedentes en la historia de los esports. El evento contó además con la presencia del creador de contenido peruano Philip Chu Joy como invitado especial, quien fue parte de esta jornada histórica desde Dubái.

El camino de Solórzano comenzó en las clasificatorias abiertas de Red Bull Tetris® Perú, que reunieron a más de 6,500 jugadores mayores de 18 años. Tras coronarse campeón nacional en noviembre, viajó a Dubái para representar al país en esta final histórica organizada por Red Bull y The Tetris Company.

La edición mundial reunió a participantes de más de 60 países y registró más de 7 millones de partidas clasificatorias a nivel global, consolidando a Red Bull Tetris® como uno de los torneos más ambiciosos de la escena gamer. Con esta participación, Red Bull reafirma su compromiso con el desarrollo del talento gamer peruano y con seguir impulsando experiencias que marcan un antes y un después para los videojuegos clásicos.

